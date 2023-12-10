Агент оценил игру Тюкавина в первой части сезона

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением об игре своего клиента в первой части текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 21-летний футболист провёл 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

«Тюкавин — один из лучших в «Динамо». Всё у него совпало: и женился, и лидером команды стал, и забивает, и команда в тройке. Сейчас уйдёт в отпуск с новым контрактом, голова ничем не будет забита, отдохнёт», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В 18 турах РПЛ «бело-голубые» набрали 32 очка и расположились на третьем месте в турнирной таблице. Напомним, что матчи 19-го тура состоятся после зимней паузы, в начале марта следующего года.