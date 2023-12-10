Гафин: «12 игр без поражений показывают, что у «Динамо» есть характер и мастерство»

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», ответил на вопрос, какой момент из первой части сезона является наиболее значимым. Гафин указал на серию «бело-голубых» из 12 матчей без поражений.

«Серия из 12 матчей без поражений впечатляет. Да, в этой серии были матчи, где мы недобрали свои очки. Но 12 игр без поражений показывают, что у команды есть характер и мастерство», - слова Гафина приводит ТАСС.

Гафин также выразил надежду на то, что «Динамо» будет продолжать прогрессировать, и весной серия продолжится.

В воскресенье «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» на выезде (1:1). Команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.