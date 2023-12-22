Орещук: «Бителло затмил провал Карраскаля»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре полузащитника московской команды Бителло.

Орещук назвал бразильца отличным футболистом, который смог наладить игровую дисциплину в команде.

«Бителло — противоположность Карраскалю, он затмил провал колумбийца. Сейчас Бителло пройдёт сборы с командой, и мы увидим лучшую версию этого футболиста», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Бителло провёл за «Динамо» 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 10 миллионов евро.