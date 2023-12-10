Подходит к концу матч 18-го тура Премьер-лиги, в котором «Факел» принимает «Динамо». На 29-й минуте атаку гостей результативным ударом завершил Ярослав Гладышев, а соперник отыгрался на 79-й минуте поединка. Фабиан Бальбуэна в борьбе за позицию в штрафной площади некорректно обошелся с Андреем Менделем - пенальти. Максим Максимов подошел к мячу и развел мяч и голкипера по углам. Счет стал 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Факел» с пенальти сравнял счёт в матче с «Динамо»
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