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В «Динамо» не исключили возможное подписание Сутормина

06 Декабря 2023 • 11:37 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
10.12 14:00

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста также заинтересованы ЦСКА, «Балтика» и «Ростов». Гафин не стал исключать возможного перехода Сутормина в «Динамо».

«Интерес к Сутормину? No comments. Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим. Ничего исключать нельзя», — цитирует Гафина Sport24.

В текущем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
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