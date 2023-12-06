Гранат: «Динамо» может побороться за чемпионство»

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о шансах «бело-голубых» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Если «Динамо» продолжит в том же духе, то реально побороться за чемпионство. В этом сезоне чемпионат не очень стабильный, и, наверное, вся первая тройка имеет равные шансы на победу», — приводит слова Граната Legalbet.

По мнению специалиста, у «Динамо» есть хороший состав, но усиливать его нужно в любом случае. Как считает Гранат, «бело-голубым» необходимо приобрести по одному футболисту в каждую линию.

По итогам 17 туров подопечные Марцела Лички находятся на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.