Силкин: «Пока сложно оценить игру Бителло»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре полузащитника «бело-голубых» Бителло в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, в первой части сезона бразильский футболист оставил о себе хорошие впечатления, однако оценивать его игру пока рано.

«Пока сложно оценить игру Бителло на данном этапе. Да, он ярко провёл несколько игр, но пока рано о чём-то говорить. Нужно смотреть на дистанции», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» в сентябре нынешнего года из «Гремио». В составе «бело-голубых» полузащитник провёл 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.