Игрок «Факела» Ивахнов перейдёт в «Сокол» на правах аренды

Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов перейдёт в «Сокол» на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба воронежского клуба.

«Желаем Матвею получить ценный опыт и проявить свои лучшие качества!» — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний Ивахнов провёл за «Факел» шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Рыночная стоимость бывшего игрока молодёжной сборной России сейчас оценивается в 100 тысяч евро.

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги саратовский «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.