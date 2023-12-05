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Кобелев: «Динамо» будет бороться за чемпионство до конца сезона»

05 Декабря 2023 • 14:46 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
10.12 14:00

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о перспективах «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, после 17 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на четыре очка.

«Отрыв от первого места минимальный, но впереди огромная пауза. Всё зависит от «Динамо», будет ли клуб кого-то покупать. «Динамо» будет бороться за титул до конца сезона, как и все остальные команды», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 10 декабря против «Факела» в Воронеже. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев

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