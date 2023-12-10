​Гафин оценил турнирное положение «Динамо» в РПЛ

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», высказался о турнирном положении команды.

На зимние каникулы «Динамо» уходит на третьей позиции в таблице Премьер-лиги – выше идут только «Зенит» и «Краснодар».

«Мы идём в тройке, что и является нашей задачей-минимум. Но с учётом характера нашего коллектива мы, конечно, в весенней части сезона будем стремиться к максимальному результату. У нас для этого всё есть», - цитирует Гафина ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Динамо» сыграло вничью в гостях у «Факела» - 1:1. Московская команда вела в счёте, но ближе к завершению встречи пропустила гол с пенальти.