В «Факеле» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов рассказал о планах руководства на зимнее трансферное окно.

«Будем стараться усилить команду. Мы просто будем стараться усилить команду, чтобы во второй части выступить удачнее», — приводит слова функционера «РБ Спорт». Также Котов отказался комментировать имена игроков, которые могут усилить воронежцев этой зимой.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Ташуева находятся на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. В последнем матче перед паузой «Факел» сыграл вничью 1:1 с «Динамо».