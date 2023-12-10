​«Динамо» перед зимними каникулами выдало серию из 12 игр без поражений

В воскресенье московское «Динамо» сыграло вничью в гостях у «Факела» (1:1) в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Таким образом, серия команды Марцела Лички без поражений в Премьер-лиге и Кубке России достигла 12 матчей.

В рамках этой серии динамовцы отпраздновали семь побед и пять раз сыграли вничью.

На зимние каникулы «Динамо» уходит на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восемнадцати прошедших матчах чемпионата «бело-голубые» смогли набрать 32 очка (восемь побед, восемь ничьих, два поражения).

Следующий официальный матч «Динамо» проведёт нескоро – в марте.