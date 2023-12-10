​«Факел» выдал серию из 5 домашних игр РПЛ без поражений

В воскресенье «Факел» и «Динамо» сыграли вничью (1:1) в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Таким образом, серия воронежской команды без поражений на своём поле в Премьер-лиге достигла пяти матчей. Их результаты приводим ниже:

«Факел» - «Сочи» 2:0;

«Факел» - «Спартак» 2:0;

«Факел» - ЦСКА 1:1;

«Факел» - «Балтика» 0:0;

«Факел» - «Динамо» 1:1.

Как видим, в этих пяти матчах «Факел» пропустил всего лишь два гола.

В последний раз «Факел» проигрывал домашний матч Премьер-лиги ещё 25 сентября – «Рубин» (0:1).

«Факел» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.