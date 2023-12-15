ЭСК: Пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом» был верным

В ЭСК РФС подтвердили правильность назначенного пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 18 тура РПЛ. На выезде динамовцы встречались с воронежским «Факелом» и вели по итогу первого тайма, но во второй половине игры пропустили как раз с 11-метрового удара от форварда воронежцев Максима Максимова.

«Комиссия посчитала: у судьи были основания для 11-метровго, так как движение руки было неестественным для данного единоборства: рука игрока «Динамо» была расположена высоко, а толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершен со значительной интенсивностью», - рассказали в комиссии.

Работал в роли главного рефери на матче Рафаэль Шафеев.