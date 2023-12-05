Орещук: «Тюкавин и Сперцян — лучшие молодые игроки РПЛ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на достижение нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина, ранее удостоившегося сразу двух премий — «Первая пятёрка» и «Джентльмен года».

«Среди молодых футболистов, которые претендовали на «Первую пятёрку», Тюкавин заметно выделяется. Можно ли его назвать лучшим молодым футболистов во всей РПЛ? Я бы выделил не только его, но и Сперцяна», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. На счету 23-летнего Сперцяна восемь мячей и три передачи в 20 встречах.