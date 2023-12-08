​Игрок «Динамо» Макаров высказался о возможном возвращении системы «весна-осень»

После нескольких снежных матчей Российской премьер-лиги пошли разговоры о том, не стоит ли вернуться к системе проведения чемпионата «весна-осень». Комментарий на этот счёт дал полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров.

«Конечно, хотелось бы играть, когда на улице тепло, прекрасная футбольная погода, а не в снегу бегать. В хороших условиях ты можешь показывать футбол более высокого уровня», - сказал Макаров, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Макарова, он не стал бы исключать вариант с переходом на проведение чемпионата с весны до осени.

«Не исключаю, можно сделать так, чтобы перейти на другую систему – «весна-осень», - сказал футболист.

«Динамо» после семнадцати туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в воскресенье, 10 декабря, - против «Факела» на выезде.