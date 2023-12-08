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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков объяснил, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в чемпионате России эксклюзив

08 Декабря 2023 • 17:20 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
10.12 14:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «Динамо» не сможет бороться за чемпионство в РПЛ.

«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Есть отдельные эпизоды, как правило, все вторые таймы играет хуже, чем первые. У команды очень короткая скамейка, нет равноценных замен, только 2-3 игрока. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», — сказал Колосков.

Команда под руководством Марцела Лички после 17 туров набрала 31 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря «Динамо» на выезде сыграет против «Факела».


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Евро-Футбол.Ру,
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