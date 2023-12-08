Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «Динамо» не сможет бороться за чемпионство в РПЛ.

«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Есть отдельные эпизоды, как правило, все вторые таймы играет хуже, чем первые. У команды очень короткая скамейка, нет равноценных замен, только 2-3 игрока. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», — сказал Колосков.

Команда под руководством Марцела Лички после 17 туров набрала 31 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря «Динамо» на выезде сыграет против «Факела».