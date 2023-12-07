Тюкавин: «Рано или поздно полоса без чемпионств для «Динамо» закончится, и мы поднимем трофей»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о том, когда «бело-голубые» сумеют выиграть чемпионский титул.

Напомним, что в последний раз динамовцы становились чемпионами в 1976 году.

«Постоянно об этом спрашивают, но мы не можем обещать. Каждый из нас старается и думает об этом. Рано или поздно эта полоса без побед и чемпионств для «Динамо» закончится, и мы поднимем трофей», — приводит слова Тюкавина Sport24.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 10 декабря против «Факела» в Воронеже. Начало — в 14:00 по московскому времени.