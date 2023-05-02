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Орещук высказался об игре «Динамо»

02 Мая 2023 • 09:57 Комментировать
Химки
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Динамо Москва
06.05 14:00

Футбольный функционер Роман Орещук поделился мнением об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Все академично, спокойно, розыгрыши возле своей штрафной, в чужую штрафную нет проникающих передач. Фланги не работают так, как Шварце. Мы не видим тренировочный процесс, не можем говорить, в чем проблема», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Специалист отметил, что «Динамо» сильно проваливается в центре поля, ведь раньше там всю работу делали Шиманьски и Моро, а сейчас их нет. Клубу необходимо найти партнеров, которые будут помогать Фомину, добавил Орещук.

После 25 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Сандро Шварц Никола Моро Даниил Фомин Себастиан Шиманьски
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