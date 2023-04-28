Терёхин: «Динамо» стоит начать с увольнения тренера»

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терёхин расстроен поражением «бело-голубых» в матче против «Факела» (0:2). По его мнению, клубу необходимы изменения и начинать надо со смены тренера.

«Футболисты сами ничего не поменяют – у них просто контракты с клубом. Надо начинать с тренера. И если б при Йокановиче была только одна плохая игра… Но тут серия плохих матчей и просвета не видно», - высказался Терёхин порталу Rusfootball, добавив, что в тройку лидера «бело-голубые» уже однозначно в этом сезоне не войдут.

Напомним, что в 25-м туре динамовцы рискуют потерять даже шестое место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Краснодар» и «Оренбург».

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