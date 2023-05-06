Жена обвинила игрока «Динамо» в измене – пара разводится

Страж ворот «Динамо» Игорь Лещук проинформировал общественность о своём разводе. При этом футболист призвал уважать его личную жизнь и не копаться в грязном белье.

«Это решение не связано ни с кем, кроме нас двоих, не нужно искать здесь скандал. Моя личная жизнь никого не касается», - написал Лещук в телеграм-канале.

В то же время супруга Лещука – Виолетта – явно намекнула на измену со стороны футболиста «Динамо».

«Человек, который играл с моими детьми, пил дома чай на мой день рождения, общался с моей мамой и не только – за моей спиной с самым близким мне человеком позволили и позволяют себе вещи, о которых противно говорить», - написала Виолетта в числе прочего.

Виолетта отметила, что она всегда хранила верность мужу и ценила семью.

Добавим, что Игорь Лещук и Виолетта поженились в 2017 году после нескольких лет отношений. Пара воспитывает двух дочерей.