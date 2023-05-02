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Агент Тюкавина оценил перспективы перехода в «Зенит»

02 Мая 2023 • 17:23 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
06.05 14:00

Алексей Сафонов, представитель форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил перспективы игрока перейти в «Зенит».

«У любого агента есть 50–60 вариантов. Мониторю ситуацию, это моя работа. Ко мне из «Зенита» никто не приходил и не говорил: «Мы платим столько, контракт на вот столько, мы договоримся с «Динамо», —  заявил агент нападающего, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его словам, клуб и игрок выполняют возложенные обязательства, несмотря на процесс продажи Тюкавина.

В текущем сезона Премьер-лиги Константин Тюкавин провёл в футболке родного «Динамо» 23 матча в рамках всех состязаний, забив восемь голов при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в семь миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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