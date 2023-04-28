Гранат: «Видно, что в «Динамо» нарушен микроклимат»

Бывший игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал сенсационное поражение «бело-голубых» в матче, посвящённом столетию клуба. В нём динамовцы, напомним, уступили одному из аутсайдеров Премьер-лиги в лице воронежского «Факела».

«Видно, что микроклимат в команде нарушен. Надеялся, что «Динамо» хотя бы в свой юбилей соберется и покажет хорошую игру, но парни из Воронежа приехали отбирать очки», - рассказал Гранат Sport24, добавив, что прошедший матч был просто отвратителен, а наставник клуба Славиша Йоканович явно не справляется со своими прямыми обязанностями.

Таким образом, «Динамо» потерпело уже четвёртое поражение в рамках Премьер-лиги этой весной.

«Никаких идей по атаке у клуба нет, это видно по последним играм», - добавил Гранат.