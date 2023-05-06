Летом «Динамо» будет избавляться от Макарова

Полузащитник Денис Макаров присоединился к московскому «Динамо» позапрошлым летом, ранее он защищал цвета казанского «Рубина», но после двух лет клубных выступлений 25-летнего игрока руководство «Динамо» пришло к выводу, что трансфер оказался неудачным. Как уточняют внутренние источники «Евро-Футбол.ру», летом клуб будет пытаться расстаться с игроком, который забил в текущем чемпионате России четыре мяча.

Куда он может отправиться, пока что не сообщается. В прошлом, помимо «Рубина», Денис Макаров успел поиграть в таких коллективах, как «Оренбург» и «Нефтехимик».