Дьяков оценил вероятность увольнения Йокановича

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков оценил вероятность увольнения Славиши Йокановича с должности главного тренера команды.

«Думаю, Йокановича попросят освободить место с вероятностью 99%. В «Динамо» сейчас всё стало плохо. И на поле видно безразличие. Такое чувство, что игроки не мотивированы, взаимопонимание отсутствует, нет никакой игры», - сказал Дьяков, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что на прошлой неделе «Динамо» огорчило своих болельщиков домашним поражением от «Факела» со счётом 0:2. На текущий момент команда Славиши Йокановича занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 6 мая – против «Химок» на выезде.