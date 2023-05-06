Лаксальт рассказал о конфликте с Шуниным

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о конфликте с голкипером столичной команды Антоном Шуниным, который произошёл после матча 26-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

Уругваец отметил, что общение было о футболе, и у каждого была своя интерпретация.

«Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но всё нормально — это футбол. Никаких конфликтов между нами нет», - приводит слова Лаксальта «Чемпионат».

Напомним, что в разговоре также принимал участие капитан «бело-голубых» Даниил Фомин. Данный эпизод попал в объективы телекамер.