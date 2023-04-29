Кирьяков охарактеризовал игру «Динамо» словами известной песни

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по поводу главной новости дня в российском футболе – столичное «Динамо» уступило в юбилейном матче аутсайдеру РПЛ – «Факелу».

«Безнадега точка ру» - вот это обозначает игру «Динамо», они просто не знают, что делать перед воротами соперника. И стычка некрасивая между Шуниным и Скопинцевым во время матча. Она говорит о том, что что-то не так в коллективе», - цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Как добавляет тренер, гости поступили грамотно, выставив пять защитников и такую оборону не всегда легко, но возможно вскрыть. Надо было просто действовать агрессивнее и активнее задействовать фланги.

Фомин прокомментировал стычку Шунина и Скопинцева