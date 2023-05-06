Денисов считает, что в России должны обратить внимание на детский футбол, а не тратить деньги на легионеров

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов выразил мнение, что в нынешней ситуации российским функционерам следует вкладывать деньги в развитие детского футбола, а не в иностранных игроков.

По мнению эксперта, только после того, как на детский футбол обратят внимание, наша страна получит поколение сильных игроков, которые будут радовать своих болельщиков.

«Детский и юношеский футбол – непаханое поле для работы. В этой сфере, по большому счёту, всё ещё нет ничего. Ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. Свой последний товарищеский матч сборная России провела 26 марта против Ирака (2:0).