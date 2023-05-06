Смолов обошёл Семака по голам в чемпионате России

В субботу «Динамо» обыграло «Химки» со счётом 1:0 в рамках 26-го тура Премьер-лиги благодаря голу нападающего Фёдора Смолова. Теперь на счету Смолова 103 гола в чемпионатах России. Форвард «Динамо» обошёл Сергея Семака (102 гола) и теперь единолично занимает шестое место в рейтинге бомбардиров в истории российского чемпионата.

Выше Смолова идут Роман Павлюченко (104 гола), Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артём Дзюба (156).

Фёдору Смолову 33 года. Ранее мы сообщали о том, что нападающий принял важное решение по поводу своего будущего.