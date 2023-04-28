Капитан «Динамо» Фомин: «В такой день проигрывать мы не имели права»

Капитан столичного «Динамо» Даниил Фомин подвёл итоги провального матча своей команды, который был посвящён столетнему юбилею «бело-голубых».

«Надо было забивать свои моменты. Может, перегорели, но проигрывать в такой день, такой матч не имели права», - заявил Фомин «Матч ТВ», добавив, что теперь у клуба есть пять матчей в текущем сезоне, в которых они постараются реабилитироваться перед болельщиками.

Напомним, несмотря на статус фаворита, «Динамо» унизительно проиграло «Факелу». Клуб из Воронежа всеми силами борется за право остаться в Премьер-лиге по итогам текущего сезона и занимает в турнирной таблице 14 место.

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