Сазонов — о «Химках»: «Они хитрые, лежали и тянули время»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в 26-м туре Российской премьер-лиги. Победный гол был забит «бело-голубыми» с пенальти в компенсированное время второго тайма.

«Мы должны были забивать раньше. Было много моментов плюс отмененный гол, поэтому я считаю, что заслуженно выиграли. Возможно, надо было активнее играть, но они тоже хитрые. Лежали, тянули время», — приводит слова Сазонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых получил десять желтых карточек.

После 26 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.