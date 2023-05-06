Оленев высказался после поражения «Химок» от «Динамо»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился комментарием после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Второй тайм пришлось обороняться вдесятером. При этом имели неплохие подходы к воротам соперника и были близки к другому результату. В первом тайме Долгов должен был забить, но не случилось», — приводит слова Оленева Sport24.

Функционер добавил, что нынешний сезон является тяжелым для «Химок», но клуб будет продолжать пытаться сохранить свою прописку в высшем дивизионе.

После 26 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков.