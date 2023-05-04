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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков считает, что «Динамо» следует назначить главным тренером россиянина

04 Мая 2023 • 18:10 Комментировать
Химки
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Динамо Москва
06.05 14:00

Бывший динамовец Виталий Дьяков полагает, что рулевой тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин стал бы отличной кандидатурой на пост главного тренера московского «Динамо».

«Полагаю, после ухода Йокановича «Динамо» нужно искать специалиста на российском рынке. Есть новые и молодые тренеры — тот же Евгений Калешин из «Акрона». Посмотрите, как он хорошо выступает со своей командой», - цитирует Дьякова «Чемпионат»

Напомним, при Калешине «Акрон» произвёл, пожалуй, самую громкую сенсацию этой весны в российском футболе – с его клубом тренер выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Лишь вчера в первом финале Пути регионов Кубка России «Акрон» уступил в серии пенальти ещё одному клубу РПЛ – «Краснодару».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Евгений Калешин Виталий Дьяков
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