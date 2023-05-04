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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев объяснил свои слова про Комличенко

04 Мая 2023 • 01:43 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
06.05 14:00

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев объяснил свои слова про форварда «Ростова» Николая Комличенко.

Напомним, что после матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», где наставник получил красную карточку, которая потом была отменена, заявил, что всегда говорит правду, и он не такой человек, как нападающий с берегов Дона.

Специалист отметил, что с детства приучен спокойно относиться к претензиям, он дал понять, что хорошо относится к Комличенко, его агенту, да и самому «Ростову». 

«Но то что сейчас футболист Комличенко один из лучших по зарабатыванию пенальти, по тому, как он дурит арбитров, защитников соперника и приносит пользу «Ростову», это вполне может быть использовано», - заявил Талалаев в эфире программы «Футбол России».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Николай Комличенко
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