Талалаев объяснил свои слова про Комличенко

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев объяснил свои слова про форварда «Ростова» Николая Комличенко.

Напомним, что после матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», где наставник получил красную карточку, которая потом была отменена, заявил, что всегда говорит правду, и он не такой человек, как нападающий с берегов Дона.

Специалист отметил, что с детства приучен спокойно относиться к претензиям, он дал понять, что хорошо относится к Комличенко, его агенту, да и самому «Ростову».

«Но то что сейчас футболист Комличенко один из лучших по зарабатыванию пенальти, по тому, как он дурит арбитров, защитников соперника и приносит пользу «Ростову», это вполне может быть использовано», - заявил Талалаев в эфире программы «Футбол России».