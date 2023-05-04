Канчельскис высказался о возможном уходе Йокановича из «Динамо»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Славиши Йокановича с тренерского поста «Динамо».

«Я думаю, это правильное решение. Наши тренеры не хуже, чем в Сербии. Лучше возьмите отечественного специалиста, который будет давать результат. Но это решать руководству «Динамо», — заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, боссам «бело-голубых» хватило одного сезона, чтобы понять уровень Йокановича. Также Канчельскис считает, что в современном футболе клубы легко меняют тренеров, если они не дают результат, приведя в качестве примера подмосковные «Химки».

Напомним, что «Динамо» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 25 туров. Славиша Йоканович возглавил московский клуб перед началом нынешнего сезона.