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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Мне нравилось, как команда играла при Шварце, будет хорошо, если он вернётся»

04 Мая 2023 • 15:28 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
06.05 14:00

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном возвращении немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера «бело-голубых».

Ранее сообщалось, что нынешний наставник команды Славиша Йоканович покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

«Мне нравилось, как команда играла при Шварце. Будет хорошо, если он вернётся. Игроки знают его требования, а он знает сильные стороны большинства игроков. А ещё к нему хорошо относятся болельщики», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Напомним, Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством «бело-голубые» выиграли бронзовые медали чемпионата России и вышли в финал Кубка страны.

После 25 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат Сандро Шварц
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