Лихачёв не сомневается, что «Динамо» будет трудно в матче с «Химками»

Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв порассуждал о завтрашней игре столичного «Динамо» с подмосковными «Химками». Она состоится в рамках 26 тура Российской премьер-лиги.

«Полагаю, у «Динамо» будет много проблем в матче с «Химками». У подмосковной команды неплохо получалось играть против «Локомотива» в прошлом туре, лишь в концовке они «посыпались», - цитирует Лихачёва «РБ Спорт».

Напомним, что последними результатами динамовцы, мягко говоря, не радуют своих болельщиков – сначала москвичи уступили в гостях питерскому «Зениту» (1:3), а в прошлом туре омрачили столетие клуба поражением от «Факела» - 0:2.

«Химки» Андрея Талалаева в последних двух играх наоборот обыграли «Торпедо» (4:2) и лишь в конце матча против «Локомотива» окончательно уступили игру.

«Химки» - «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России