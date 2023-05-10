Талалаев отметил прогресс «Химок»

В 26-м туре Премьер-лиги «Химки» играли против «Динамо» и едва не зацепили очки, которые на этом отрезке сезона крайне дорогие. Поединок близился к нулевой ничьей, но все же на 90-й минуте «бело-голубые» вырвали победу со счетом 1:0 после удара Фёдора Смолова с 11-метровой отметки

«Хороший первый тайм. Долгов должен был забивать — не забил. Ребята старались, прибавили физически и тактически», - приводят слова главного тренера Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Правда, прогресс команды никак не сказывается пока на турнирной таблице, «Химкам» нужно отыграть шестиочковое отставание от «Пари НН», а до конца сезона всего четыре тура.