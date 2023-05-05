Булыкин: «Поражение «Динамо» от «Химок» будет расцениваться как провал»

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между «бело-голубыми» и «Химками».

«Динамо» должно побеждать в матче с «Химками». У тренерского штаба динамовцев нет другого выхода – нужно побеждать. Иначе ситуация станет совсем плачевной. Поражение от «Химок» будет расцениваться как провал», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что у «Динамо» не получилось отпраздновать столетний юбилей, по итогам сезона команда зайдет шестое-седьмое место, «бело-голубым» остается только радовать своих болельщиков хорошей игрой.

Матч «Химки» - «Динамо» пройдет завтра, 6 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.