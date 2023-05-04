Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника «бело-голубых».

- Вы провели часть карьеры в «Зените», а потом вернулись в «Динамо» и стали главным тренером. Вы не испытывали дискомфорт из-за этого?

- Я всю жизнь провёл в «Динамо». Это не я оттуда ушёл, это меня «ушли». Свою работу там я сейчас не анализирую, этим занимаются средства массовой информации. Как ко мне относятся – смотрите сами. Про возможное назначение Кержакова на пост наставника «Динамо» я слышу впервые. А как я могу к этому относиться? Когда это назначение произойдёт, тогда и поговорим.