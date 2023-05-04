Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин – единственный из российских нападающих, кто мне нравится. Если посмотрите все мои интервью, я неоднократно говорил, что было огромной ошибкой приглашать Смолова в «Динамо». Этим решением «прибили» Тюкавина. Он в 10 раз лучше Смолова.

Надо ли ему уходить? Если будет приглашение из Европы, то, конечно, надо. Я считаю, что не важно какая команда. Уйдёт в европейский чемпионат, а там не важно. Будет забивать в любой команде, то дойдёт до хорошей.

Если в «Динамо» не дураки, то захотят продлить контракт с Тюкавиным. Но если Тюкавин не дурак, то не должен продлевать», — сказал Селюк.

В сезоне-2022/23 Тюкавин сыграл 33 матча, в которых отличился 9 раз и отдал 6 результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость 20-летнего форварда оценивается в 7 миллионов евро.