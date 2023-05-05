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Петрушин: «Динамо» точно не ждёт лёгкая прогулка в матче с «Химками» эксклюзив

05 Мая 2023 • 22:14 Комментировать (1)
Химки
...
Динамо Москва
Через 14 ч. 47 мин.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «бело-голубыми» и «Химками».

- Что ждёте от завтрашней игры?

- «Динамо» точно не ждёт лёгкая прогулка. В последнем матче «бело-голубые» уступили «Факелу», хотя могли проиграть с ещё большим счётом. Я достаточно хорошо знаю Талалаева, он наверняка накачал команду эмоциями. «Химки» будут играть от ножа.

- А откуда вы знаете Андрея Викторовича?

- Мы вместе с ним получали тренерскую лицензию, там и познакомились. У нас с ним личное общение, не рабочее. Мы не близкие друзья, просто знакомы, в одно время даже проводили совместную тренировку в процессе сдачи экзамена на тренерскую лицензию.

- Завтра ждёте бесшабашный футбол?

- Нет, у хозяев проблемы в обороне, у гостей тоже, обе команды претендуют на победу. «Динамо» может войти в четвёрку, там все соперники проходимые. Оголённых шашек точно не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Алексей Петрушин
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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