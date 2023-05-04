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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин высказался о возможном уходе Йокановича из «Динамо»

04 Мая 2023 • 18:33 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
06.05 14:00

Бывший футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном уходе тренера команды Славиши Йокановича после окончания сезона Премьер-лиги.

«На поле выходит не тренер. Там ещё есть футболисты, которые выходят и играют. Может, что-то не сложилось в отношениях, хотя там не было никаких конфликтов. Все вроде нормально было. После зимнего перерыва лидеры «Динамо» — Фомин, Захарян, Макаров — слабо играют. Смолов вообще слабо сыграл, хотя у него травма была. Они не играют, как в прошлом году», — заявил экс-игрок «бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, под руководством Йокановича в «Динамо» не было ничего хорошего, поскольку команда проиграла все важные встречи. Терёхин также считает, что заменить сербского специалиста во главе московского клуба могут бывшие футболисты «Динамо», назвав в качестве примера Сергея Кирьякова, Игоря Колыванова и Андрея Кобелева.

Напомним, что «Динамо» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 25 туров. Славиша Йоканович возглавил столичный коллектив перед началом текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин Славиша Йоканович
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