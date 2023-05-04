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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Йоканович не выполнил поставленные задачи»

04 Мая 2023 • 16:20 Комментировать
Химки
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Динамо Москва
06.05 14:00

Бывший игрок «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о возможном уходе главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича. Ранее сообщалось, что столичный клуб не станет продлевать контракт с сербским специалистом, который истекает предстоящим летом.

«Йоканович не выполнил поставленные задачи. После предыдущего сезона руководство рассчитывало, что команда будет бороться как минимум за тройку. Вопрос и к руководству. Такое бывает — не угадали с тренером», — приводит слова Петрушина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Динамо» стало искать нового тренера на место Йокановича уже после вылета из Кубка России от «Акрона», тогда уже стало все понятно.

После 25 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в чемпионате России, набрав 39 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Славиша Йоканович
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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