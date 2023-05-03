Орещук: «Если Йоканович займёт третье место, его продлят»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о работе главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

Эксперт признался, что ему не нравится тот стиль игры, который сербский специалист старается привить своим подопечным. При этом Орещук подчеркнул, что если «Динамо» займёт третье место по итогам текущего розыгрыша чемпионата России, то Йоканович сможет сохранить свою работу.

«Если Йоканович займёт третье место, никто ему шанса давать не будет, просто продлят его и всё. Пока есть малейший шанс занять третье место, они должен за него бороться», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Действующий контракт Йокановича с «Динамо» рассчитан до конца июня нынешнего года. Ранее он работал в таких известных клубах, как «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд».

После 25 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От третьего «Спартака» «бело-голубые» отстают на 10 баллов. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.