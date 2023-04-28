Майсторович считает, что «Динамо» хорошо сыграло с «Факелом»

Защитник столичного «Динамо» Милан Майсторович подвёл итоги сегодняшнего провала в исполнении московской команды. Подопечные Славиши Йокановича не смогли дома одолеть «Факел» и проиграли воронежцам со счётом 0:2.

«Играли хорошо, но выиграть сегодня не получилось. Плохой результат. Просто мы не использовали много моментов в атаке, которые у нас были», - передает слова защитника Sport24.

Шансы на место в первой тройке после сенсационной неудачи у динамовцев становятся всё более призрачными. За пять туров до конца «бело-голубые» занимают шестую строчку в турнирной таблице с 39 очками. Отставание от третьего места – девять баллов.

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