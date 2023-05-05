Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника «бело-голубых».

- Как вы относитесь к такому симбиозу?

- Руководство будет решать, насколько Кержаков соответствует их задачам. Отталкиваясь от задач, боссы клуба и выбирают тренера. Можно хоть Моуринью, хоть Кержакова, хоть Черчесова. Вопрос в том, чего ждёт руководство.

- Вы думаете, с ним клуб может побороться за первые места?

- Состав в команде подобрался хороший, но у нынешнего состава почему-то не получилось заиграть при нынешнем тренере. Коллектив уже второй раз подряд проваливает подготовку во время зимней паузы, так что ребятам нужен специалист, который поможет преодолеть этот барьер. У Кержакова есть опыт и мастерство футболиста. Может, Шварца захотят вернуть – чёрт его знает.

- Вас не смущает его питерское прошлое?

- У нас многие футболисты играли в одних командах, потом возглавляли другие клубы. Я не вижу в этом ничего страшного, вопрос лишь в соответствии требованиям.