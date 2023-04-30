Алексей Попов: «Я бы дал Йокановичу ещё год поработать»

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о работе главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Я бы дал Йокановичу еще год поработать. Пришел человек с европейским менталитетом, строит команду, он не ожидал, что там могут быть непрофессионалы. Видимо, для него это было шоком и сейчас он постепенно отходит», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Как считает эксперт, если Йоканович все-таки покинет клуб, то вместе с ним должны уйти те люди, которые его выбирали.

После 25 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков.