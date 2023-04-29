В московском «Динамо» после сегодняшнего поражения от «Факела» (0:2) уже активно ищут замену главному тренеру Славише Йокановичу. Об этом стало известно сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру».

Серб в любом случае покинет московский клуб после окончания сезона. На карандаше у руководства команды пять-семь российских и иностранных специалистов.

При Йокановиче «Динамо» потерпело с момента возобновления сезона уже пять поражений в официальных матчах, а также вылетело из Кубка России в серии пенальти от тольяттинского «Акрона».

Напомним, что сегодня «бело-голубые» не смогли переиграть дома аутсайдера Премьер-лиги – воронежский «Факел». Ещё более печальной эту ситуацию делает то, что матч был посвящён столетию клуба – его «Динамо» отметило 18 апреля.

О том, как проходил этот драматичный для всех фанатов «бело-голубых» матч, читайте в нашем обзоре.