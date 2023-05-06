Талалаев: «Мы получили цифры игры «Динамо» с «Зенитом», и прямо страшно нам всем стало»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Тяжелые последние 20 минут против «Локомотива». Много говорили о той проблеме, что возникла. Неприятно, что команда развалилась. Но самое главное, удалось ли справиться с ментальным состоянием?

- Игра покажет, психологически ребята выглядят хорошо, а физически? Сложно исправить что-то за четыре тренировки, но мы двигаемся в этом направлении. Как показывают цифры, от игры к игре команда очень прибавляет, ребята понимают, о чем просят. Соперник уж дюже сердитый. Мы получили цифры игры «Динамо» с «Зенитом», и прямо страшно нам всем стало, но будем искать выходы. Уверен, что ребята на поле что-то придумают.

- Гбане и Мирзов появляются на поле по сравнению с предыдущим матчем. Чем вызваны изменения? Насколько готов Мирзов провести 90 минут? Вы говорили, что у него были аллергические реакции.

- 90 навряд ли. Нужен лидер на поле, потому что последние минуты показали, что в сложные моменты мало кто может взять на себя ответственность, находясь на поле. Поэтому Резиуан с капитанской повязкой на поле в стартовые минуты. А потом жизнь - это всегда череда каких-то событий. Люди выздоравливают, получают микроповреждения, происходят несчастья в семьях. Поэтому состав меняется.

- Насколько надолго выпал Бутта Магомедов? Он все-таки один из лидеров команды.

- Бутта будет в следующем матче. Немного, но будет.

- Пять голов от «Локомотива» - это всегда вопросы в том числе и к защитникам. Вы тем более не изменили сегодня вообще линию защиты. Чем это объяснить?

- У меня вопросы больше к принятию решений тренерским штабом. А защитники? Все, что они могут, они делают.